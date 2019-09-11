تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.

كما تأخرت رحلة طيران الشرق الأوسط 309 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، وأن جميع رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات دون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.