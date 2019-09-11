قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في مستهل حكمه في قضية "التخابر مع حماس"، إن التخابر والخيانة جريمة كبرى لا تغتفر، فالوطن هو العرض والشرف ومحفظة الروح.

وتابع رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة النطق بالحكم اليوم: "جرائم المتهمين مست باستقلال البلاد، وسلامتها وخانوا وطنهم فلا عذر لهم، فالوطن لا ينسى من غدر به، وليذهب كل شيء ويبقى الوطن".

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وأضاف: "المحكمة حققت ضمانات المحاكمة العادلة، ونظرت الدعوى في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الإثبات وضمت القضايا المرتبطة بالدعوى للإحاطة بها، واستمعت لشهادة قيادات الدولة السابقين، ووجدت في شهادتهم إنارة لطريق المحكمة".

وشدد القاضي على عدم الالتفات لإنكار المتهمين، قائلا: "تلك وسيلتهم للإفلات من العقاب".