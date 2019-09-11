أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته إلى وظائف "IT Vacancies" للعمل في القرية الذكية.
شروط التقدم للوظيفة
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.
- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة على الأقل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- يفضل أن يكون لدى المتقدم تجربة في أنظمة الصناعة المصرفية.
- أن يمتلك القدرة على العمل في فريق مع مهارات حسن التعامل مع الآخرين، والتفاوض وحل النزاعات.
- أن يكون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة.
- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- أن يمتلك مهارة التواصل الكتابي واللفظي.
ويمكنك التقدم للوظائف من هنـــــــــا.