أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته إلى وظائف "IT Vacancies" للعمل في القرية الذكية.

شروط التقدم للوظيفة

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة على الأقل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم تجربة في أنظمة الصناعة المصرفية.

- أن يمتلك القدرة على العمل في فريق مع مهارات حسن التعامل مع الآخرين، والتفاوض وحل النزاعات.

- أن يكون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة.

- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- أن يمتلك مهارة التواصل الكتابي واللفظي.

ويمكنك التقدم للوظائف من هنـــــــــا.