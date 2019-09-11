أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من الشهر الحالي، عن طريق استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت "ميزة".

وتستعرض "الوطن" لقرائها تفاصيل ومعلومات عن بطاقة "ميزة" وشروط وكيفية الحصول عليها في بعض البنوك على النحو التالي:

- تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءً من سن 16 عاما.

- تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكل المدفوعات المحلية (فاتورة الكهرباء- الغاز- التليفون الأرضي).

- تتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها، وذلك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال زيادة عدد المتعاملين مع البنوك.

البنك الأهلي المصري

1- التوجه للفرع مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

2- الحد الأدنى للسن للحصول على الكارت 16 سنة.

3- يمكن الحصول على البطاقة لغير عملاء البنك أيضًا.

4- تبلغ رسوم الاشتراك السنوي 10 جنيهات.

5- صلاحية الكارت تصل إلى 3 سنوات.

6- يمكن استلام الحوالات القادمة من الخارج عن طريق الكارت.

7- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 20 ألف جنيه.

8- عمولة السحب من ماكينات صرف البنك الأهلي تصل إلى 2 جنيه، و5 جنيهات من ماكينات صرف البنوك الأخرى.

بنك مصر

1- يجرى إصدار البطاقة بدون الحاجة لفتح حساب، ولا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.

2- مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد.

3- بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة.

4- يتم الإيداع النقدي من أحد فروع بنك مصر أو من خلال ماكينات الصراف الآلي القابلة لخدمة الإيداع النقدي بالبنك.

5- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف بحد أقصى 5 حركات يوميا، 50 ألف جنيه شهريا.

6- لا توجد عمولة للسحب من ماكينات صرف بنك مصر، وتبلغ 6 جنيهات من ماكينات صرف البنوك الأخرى.

7- لا توجد رسوم للاستعلام عن الرصيد من ماكينات صرف بنك مصر، وتبلغ قيمتها جنيهين من ماكينات صرف البنوك الأخرى ذات الشعار 123.

8- يمكن اتخاذ أي إجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.

9- يتم إصدار بطاقة "ميزة" من خلال التوجه لأي فرع لبنك مصر على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع.

بنك القاهرة

1- يتم التوجه للفرع مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها وكذلك إيصال مرافق حديث.

2- الحد الأدنى للسن لإصدار البطاقة 16 سنة.

3- مدة البطاقة 5 سنين من تاريخ الإصدار.

4- الحد الأدنى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف جنيه، والسحب الشهري 50 ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

1- صلاحية البطاقة 3 سنوات.

2- متطلبات إصدار البطاقة (صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر).

3- مصاريف إصدار البطاقة 25 جنيه.

4- مصاريف التجديد السنوي 15 جنيه.

5- الحد اليومي للسحب النقدي 10 آلاف جنيه.

6- عمولة السحب من ماكينات صرف بنك التعمير تصل إلى جنيه، و5 جنيهات من ماكينات صرف البنوك الأخرى.

المصرف المتحد

1- يتم إصدار البطاقة دون الحاجة إلى فتح حساب.

2- تتيح بطاقة "ميزة" من المصرف المتحد لحاملها إمكانية اختيار الرقم السري الخاص به، تيسيرًا علي العملاء لسهولة تذكر الرقم السري.

3- رسوم إصدار البطاقة 25 جنيها.

4- يتم إصدار البطاقة من خلال التوجه لأحد فروع البنك مع إحضار بطاقة الرقم القومي.

البنك التجاري الدولي

1-لا توجد مصاريف لإصدار أو تجديد البطاقة.

2- الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري​ 50 ألف جنيه.

3- الحد الأقصى لشحن البطاقة 50 ألف جنيه. ​

4-مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

بنك SAIB

1- مصاريف الإصدار مجانا للسنة الأولى.

2- الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة 21 عاما.

3- الحد الأقصى لرصيد لبطاقة 60 ألف جنيه.

4- الحد الأقصى للسحب النقدي يصل إلى 20 ألف جنيه بحد أقصى 10 معاملات يوميا.

5- الحد الأقصى للشراء يصل إلى 40 ألف جنيه بحد أقصى 15 معاملة يوميا.

6- المستندات المطلوبة (توقيع استمارة طلب إصدار البطاقة- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمصريين أو صورة من جواز السفر ساري مع الإقامة لغير المصريين- تحديث بيانات استمارة اعرف عميلك لغير عملاء البنك).