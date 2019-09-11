شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات ري حديث، لزمام 750 فداناً على 5 آبار بأبو منقار، بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

ووقع على الاتفاقية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي، لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين لتنفيذ شبكات الري الحديث، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة.

وبناء على هذا الاتفاق يقدم البنك الأهلي التمويل بفائدة 5% مدعمة من الدولة، لتنفيذ شبكات ري حديث لزمام 750 فداناً على 5 آبار بأبو منقار بمركز الفرافرة.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تعمل على توفير جميع سُبل الدعم للمزارعين، للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة، خصوصا في ظل ما نعانيه من محدودية في الموارد المائية وما نشهده من نُدرة مائية تعمل الدولة جاهدة لمواجهتها، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة وخصوصا في مجال القطاع الزراعي الذي يستهلك 95% من مواردنا المائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذا المشروع يُعد ترجمة لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه لأول مرة برعاية رئيس مجلس الوزراء مع البنك جهة تمويل وطنية، حيث سيجري تمويل الفلاحين مباشرة لإدخال الري الحديث، وسيجري التنفيذ من خلال المنافع وتقديم الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والري.