أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل.

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد ويكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولًا وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

أولًا: سيارات جهات حكومية:

ملاكي وبيك أب وميني باص وميكروباص وإسعاف وثلاجة فان وجرار ومقطورة وجيب ولوري وموتوسيكل ماركات: (بولونيز / داتسون / نيسان / دودج / شيفورليه / فورد / مرسيدس / سوزوكي / ستروين / جاوا / دايهاتسو / تويوتا / ميتسوبيشي / بيجو / نصر / تراك / ريجاتا / ارجينتا / شيروكي / نيفا / فيات / راما)

ثانيًا: بضائع جهات حكومية:

(تليفون محمول / سجائر / كابلات كهربائية / بطاريات سيارة / ماكينة تصوير مستندات / كشافات إنارة / ترانس / حديد / ألمونيوم / بلاستيك)