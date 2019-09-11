أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني فتح باب التقديم للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو تطوعًا لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجي جامعة الأزهر من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

وتشترط وزارة الأوقاف، اجتياز الاختبارات أو المقابلات المقررة، وتجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمين عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهم مقابلة شخصية، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية، ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.

ويمكن التقديم للحصول على التصريح لمدة أسبوعين من هنـــــــا.

كما فتحت وزارة الأوقاف باب التقديم للحصول على تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

ويشترط على من تريد استخراج التصريح اجتياز الاختبارات أو المقابلات المقررة، وتجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا، فتجرى لهن مقابلة شخصية، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.

ولمن ترغب في التقديم، يمكن ملء الاستمارة من هنــــــــــا.