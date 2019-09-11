اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كلية الحاسبات وتكنولوجبا المعلومات بجامعة المستقبل بأقسامها الثلاثة لعلوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا الوسائط الرقمية.

وقال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، إن هناك خطة متكاملة لتطوير الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، لضمان تخريج جيل يساهم في نهضة مصر ويعزز قدرتها التنافسية في التعليم والبحث العلمي بمستوى عالمي.

ورحب سرحان بهذا القرار، متمنيا التوفيق لكلية الحاسبات وتكنولوجبا المعلومات بالجامعة، مشيدا بدور الهيئة باعتبارها جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية.