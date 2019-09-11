ضبط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، اليوم، أحد الأشخاص بالدقهلية لاتهامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين، والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية.

تلقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية بلاغات من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين، اتهموا خلالها أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شربين بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 750 ألف جنيه بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، من خلال صيدلية شقيقه المتواجد حاليا بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وأكدت التحريات صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.