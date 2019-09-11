التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جابرييل اوبيانج ليما وزير البترول والثروة المعدنية والطاقة والصناعة بغينيا الاستوائية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الطاقة العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتسلم الملا دعوة رسمية من رئيس غينيا الاستوائية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي التي تستضيفها غينيا الاستوائية خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وأشار وزير غينيا الاستوائية خلال اللقاء، إلى أن مصر نجحت في تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق وسيستمر دورها في التنامي بصورة أكبر الفترة المقبلة.

وأكد رغبة بلاده في تقوية ودعم التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والبترول والغاز، من خلال الاستفادة من خبرات مصر في مجال إنشاء وتشغيل المشروعات البترولية في صناعتي التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية لنقل البترول، معربا عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في القارة الأفريقية وجهودها لتحقيق التكامل بين دول القارة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه أبدى الملا ترحيب مصر بدعم التعاون البترولي مع غينيا الاستوائية، في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا أن مصر تولي أولوية للدول الأفريقية للتعاون ونقل الخبرات اللازمة في صناعة البترول بما يسهم في تحقيق المنافع المشتركة للجانبين.

كما التقى الملا المهندسة هالي زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرى بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، والذي شهد تطورا كبيراً خلال العامين الأخيرين، وجرى استعراض موقف الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها شركات الغاز الطبيعي المشتركة بين البلدين داخل الأردن للمساهمة في تطوير وتنمية البنية التحتية لصناعة الغاز الطبيعي.

وعلى جانب آخر، التقى الملا وفد من شركة مبادلة الإماراتية برئاسة مصبح الكعبي رئيس الشركة، حيث جرى بحث فرص تقوية التعاون بين الجانبين في ضوء اهتمام الشركة الإماراتية بضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز المصري، خاصة بعد ما لمسته في مصر من نجاح بعد دخولها ضمن شركاء حقل ظهر والاستحواذ على جزء من حصة شركة إيني الإيطالية.

وأكد وزير البترول أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع وتحفيز الاستثمارات العربية في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز، وأنها تعمل على تذليل التحديات أمام تلك الاستثمارات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة، وجني عوائد من تلك الاستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس شركة مبادلة الإماراتية، أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والغاز في ظل ما يزخر به هذا القطاع من فرص استثمارية متنوعة وجاذبة واهتمام الدولة، بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار بما يحقق المنافع المشتركة.

وأشاد بما تحقق من إنجاز زمني في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، للوصول إلى كامل إنتاجه خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن ماتحقق في هذا الحقل يجعله من أهم العلامات في تاريخ صناعة الاستكشاف عن الغاز الطبيعى في مصر والعالم.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على بدء دراسة العمل في مجال نقل وتوزيع المنتجات البترولية، في إطار رغبة الشركة في تنويع استثماراتها في مصر في مجالات وأنشطة مختلفة بصناعة البترول.

كما عقد الوزير اجتماعاً مع ماركو الفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية للشؤون الاقتصادية، التي تقدم الحلول والتقنيات المتقدمة في صناعة الغاز.

وجرى بحث فرص التعاون بين الجانبين في إطار ما حققته مصر من نتائج متميزة في هذه الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير وامتلاكها إمكانيات وفرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مجال الغاز الطبيعي خاصة وأنها صارت لاعبا رئيسيا في المنطقة.

وجرى بحث إمكانية مساهمة الشركة في تقديم احدث الحلول والتقنيات لنقل الغاز الطبيعي، المضغوط للأنشطة الصناعية.

وخلال لقاءه مع دانيال يورجين نائب رئيس شركة ihs market الأمريكية، تلقى الوزير دعوة للمشاركة في مؤتمر "سيراويك"، أكبر وأهم حدث دولي في مجال الطاقة خلال الفترة من 9-13 مارس بالولايات المتحدة، والذي تنظمه الشركة.

وأوضح نائب رئيس الشركة الأمريكية، أن العالم يراقب ويتابع ماحدث في مصر من تطور سريع وغير مسبوق في قطاع البترول والغاز، بما يواكب التطورات الاقتصادية في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن قطاع البترول في مصر يسير على الطريق الصحيح نحو التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بعد تطوير البنية التحتية والتعاون مع الدول لاستثمار الغاز المكتشف في شرق المتوسط.

وأشاد في هذا الإطار بخطوة تكوين منتدى غاز شرق المتوسط، والذى صار علامة مهمة في سوق الغاز العالمي.