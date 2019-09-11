شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمتها نقابة المهندسين، عن قانون التصالح على مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والمهندس حمدي الخولي، نقيب المهندسين، والدكتور وليد الشرمة، أمين عام النقابة، وجمع كبير من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية والمهندسين والاستشاريين وكافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وأكد نقيب المهندسين، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى، وقدم عرضا عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة وتشكيل لجنة مركزية من مجلس نقابة المهندسين، لمتابعة تنفيذ القانون وتشكيل لجان لاختيار المهندسين والمهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان الفنية والتظلمات وفقاً للضوابط.

كما أكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود وتكثيف جهود توعية المواطنين والاستفادة من المدة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء المشكلات والنزاعات.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتوجيه إنذارات لجميع المواطنين المخالفين، لسرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من فترة السماح الممنوحة للصالح العام، مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات موجها الشكر لنقابة المهندسين لتنظيمها هذا المؤتمر وانخراطها بالعمل المجتمعي والوطني ووقوفها صفاً واحداً مع الجهاز التنفيذي لإعلاء قيم الوطن وقدر المواطن الصانع والباني.

وتحدث الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، عن القانون ولائحته التنفيذية والأوراق المطلوبة والفترة الممنوحة وإجراءات تفعيل القانون، حتي ينعم المواطن بالاستقرار وتقنين وضعه والعيش في أمان والتمتع بمرافق الدولة كاملة.