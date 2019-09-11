تعلن لجنة الكتاب بنادي الجزيرة عن تنظيم ندوة تحت رعاية مجلس الإدارة بعنوان علاج وتشخيص تعاطي المخدرات بين المراهقين.

من المقرر أن تنطلق الندوة يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري في الساعة السابعة مساء بالصالون الاجتماعي.

تضم الندوة عددا من المتحدثين البارزين، بينهم نبيل عبد المقصود أستاذ السموم ومدير القصر الفرنساوي السابق، والدكتور سمير أبو المجد، مدير وحدة الإدمان بقصر العيني، كما يتحدث عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق علاج الإدمان.

بينما يدير الندوة الدكتور إبراهيم مجدي أخصائي الطب النفسي والإدمان بجامعة عين شمس ومستشار تحرير جريدة الدستور.