أورمان كفر الشيخ تنفذ 4549 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا 

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية وزعت 29 مشروعا تنمويا خلال شهر سبتمبر الجاري، متمثلا في توزيع 24 قرضا حسنا، وإقامة 5 أكشاك على الأسر الأكثر احتياجا في مراكز كفرالشيخ.

وأضاف "شعبان" أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلاً ثابت لتلك الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل في محافظة كفرالشيخ 4549 مشروعا تنمويا متمثلا في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تذلل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تجري مسحا اجتماعيا للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث تجرى بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا في أرجاء كفرالشيخ.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تنظم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية .