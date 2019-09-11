أعربت الفنانة السورية أصالة، عن سعادتها البالغة بالإقامة في مصر، حيث ذكرت أنها تعيش في مصر بصحبة أبنائها وزوجها الذي يعمل في مصر، كما أن أبناءها ملتحقيون بالمدارس في مصر، وابنتها أيضًا في جامعة بمصر، موضحة أنها عاشت في دبي قبل ذلك ثلاث سنوات، وقبل كذلك كانت تقيم في بلدها سوريا.

وأضافت "أصالة"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، أن "الزحمة في مصر قاتلة وكتير صعبة"، حيث ظلت في الطريق إلى مدينة الانتاج الإعلامي ثلاث ساعات بسبب الازدحام المروري، ورغم ذلك ترى أن مصر بها كل شيء متعلق بالحياة.

وتابعت: "مصر هي الحياة الحقيقية، الوطن الحقيقي، تشوفي فيه كل أشكال البشر والناس، مصر وطن للجميع، بتشوفي السيارات الجميلة والفارهة والسيارات المتوسطة، أنا عملت في مصر صداقات حقيقية من مرات قليلة جدا، وهذا يدل على أن هناك تواصلا مع البشر، أنا عايشة في مصر واحتمال أموت في مصر".