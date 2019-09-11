وجه محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بضرورة المتابعة الميدانية اليومية المستمرة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية للمدارس، وحضور طابور الصباح وتحية العلم، مع التأكيد على متابعة نظافة المدارس، وأمام أسوارها.

كما شدد القائم بأعمال وكيل الوزارة، خلال اجتماع عقده مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري عموم المديرية، والعلاقات العامة بالمديرية، لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، على متابعة تنفيذ خطط استكمال اشتراطات الأمان والسلامة المهنية، خاصة طفايات الحريق، والتواصل مع إدارة الأمن بالمديرية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأكد ضرورة استقبال المعلمين وإدارة المدرسة للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، وترديد النشيد الوطني في طابور الصباح مع التلاميذ، مشيراً إلى أهمية زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس التلاميذ من الصغر، ومتابعة إستلام الكتب من المخازن وتسليمها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة في أكياس من البلاستيك، دون التقيد بالمصروفات الدراسية.

وضرورة متابعة نظافة الخزانات، والمياه الخاصة بالشرب، ودورات المياه بالمدارس، والتأكد من نظافتها، مشيرا إلى ضرورة موافاة المديرية بتقرير مستمر عن الخزانات والتأكد من نظافتها.

ولفت القائم بأعمال وكيل الوزارة، إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي بالنسبة للأفنية، والطرقات، والزجاج، ودورات المياه، والأسوار، والمقاعد، وحجرات الأنشطة، والإضاءة وقاعات الدراسة.

وشدد القائم بالأعمال، على مديري عموم الإدارات التعليمية بتكثيف قوافل المتابعة لرصد واقع استعدادات المدارس، والتأكيد على جاهزيتها للدراسة، مؤكدا على سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام.