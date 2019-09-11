افتتح اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، المدرسة الرسمية للغات بطليا بمركز أشمون، بحضور رئيس مركز أشمون، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أهالي القرية.

وتفقد المحافظ بعض حجرات المدرسة، والتي تتكون من 14 فصلا دراسيا بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه تقريبا، إضافة إلى غرف التطوير التكنولوجي، ومعمل اللغات، وغرفة الكمبيوتر والمشاهدة، والمعمل المطور، والمكتبة، وصالة متعددة الأغراض، و4 غرف إدارية.

ووضع "عباس" حجر الأساس لتوسعة مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بطليا "ملحق رقم 3"، بإجمالي مساحة 182 مترا مربعا، والتي تضم 7 فصول، وحجرات الكمبيوتر والمصادر، ودورات المياه، بإجمالي تكلفة 2 مليون ونصف جنيه، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس، ورفع كفاءة العملية التعليمية.

من جانبه أكد مالحافظ حرص المحافظة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بها والحفاظ على صدارتها في أعلى نسبة تعليم على مستوى الجمهورية بين المحافظات، والحرص على إدخال المزيد من المدارس في الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا الى أن التعليم هو السبيل نحو تقدم البلاد ورفعته.