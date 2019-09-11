تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بالتعاون مع أجهزة الشرطة، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أراض أملاك الدولة بإجمالي 1390 مترا بقريتي "منشأة الجمال" و"العزيزية"، في حملة مكبرة، والتصالح مع 11 متعدٍ بعد سدادهم جميع مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أقرب وقت، مع ضرورة التصدي لكل أشكال التعدِ على الأراض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور، مؤكدا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

أشرف على الحملة، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.