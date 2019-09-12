أكد الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات، أن الأسباب التي دفعت الذهب للصعود مازالت قائمة حتى لو حدثت انفراجة بالمحادثات "الأمريكية - الصينية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

ولفت أمين إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 1486 دولار بالأمس إلى 1497 دولار للوقية بعد تصريحات عن تعثر المفاوضات الأمريكية الصينية.

وأوضح أمين أن حركة شراء الذهب شهدت نشاطا، خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يصل سعر أوقية الذهب 1600 دولار، وأن يصل سعر جرام الذهب لـ 775 جنيها قبل نهاية عام 2019.