أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 229 طناً و971 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـ 4 محافظات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها صباح اليوم، أن هذه الحملات تأتي للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مشددة على عدم التهاون في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فيما أشار الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة للشؤون الوقائية المتوطنة، إلى أنه تم إعدام 665 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 229 طناً و306 كجم أغذية مجهولة المصدر و6 آلاف و790 لتر عصائر وزيوت متغيرة في خواصها الطبيعية للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 73 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

وذكر "عيد"، أن الحملات أجرت جولة مرورية على 14 منشأة غذائية بمحافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 7 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 147 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.