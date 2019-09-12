أعرب البيت الأبيض الأمريكي، عن رضاه إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بحق اللجوء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في تصريح، إن قرار المحكمة المتعلق بتنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر اللجوء، من شأنه أن يساعد في إصلاح ما أسماه ترامب بـ "الأزمة الحدودية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم.

وأضاف جيدلي: "نحن سعداء بأن المحكمة العليا قضت بأن إدارتنا يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة داخل نظام الهجرة المعطوب"، موضحا: "هذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في دعم التقدم الذي أحرزناه بشأن الأزمة على حدودنا الجنوبية وسوف يجعل المجتمعات الأمريكية في نهاية المطاف أكثر أمانا".

من جانبها، أشارت "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن هذه القيود تقضي بفرض المزيد من المتطلبات على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء إلى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، سعت منذ وقت طويل، للحد من عملية الهجرة عبر الحدود "الأمريكية - المكسيكية"؛ التي وصفها مسؤولون بالإدارة الأمريكية بالأزمة القابعة على الحدود.