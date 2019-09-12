قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وغدا، منوها بأن نسبة الرطوبة تختلف من يوم لآخر، ونشاط الرياح في الصباح الباكر يقلل الشعور بالرطوبة التى تصل إلى 35% في فترة الظهيرة، ويعمل على زيادة الشبورة المائية في الصباح.

وأضاف في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه لا يوجد أي تغيرات مناخية ملحوظة حاليا، وأن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وتابع أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والغردقة وشرم الشيخ، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار يومي السبت والأحد من خفيفية إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

وحذر عبد العال من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، في الصباح الباكر.