أعلن الجيش الأفغاني مقتل اثنين من كبار قادة حركة "طالبان" في إقليم فرياب شمال أفغانستان إثر غارة جوية، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم، عن بيان لـ"فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، أنّ قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، موضحا أنّ الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، إضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه.

وأشار الفيلق إلى أنّ الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، إضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها، فيما نفذت القوات الخاصة الأفغانية سلسلة من العمليات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل واعتقال 15 مسلحا من عناصر حركة طالبان.

وأوضحت القوات الأفغانية في بيان اليوم، أنّ القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من طالبان واعتقلت اثنين آخرين كما تمكنت من تدمير مخزن صغير للأسلحة في إقليم بلخ شمال أفغانستان، مشيرة إلى مقتل اثنين من مسلحي طالبان واعتقال 4 آخرين خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم بغلان شمالي البلاد.

وأوضحت القوات الأفغانية أنّ القوات الأفغانية الخاصة تمكنت من تدمير مخزن للأسلحة تابع للتنظيم المسلح في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، كما اعتقلت 5 مسلحين آخرين خلال عملية شنتها في إقليم لوجار جنوب البلاد، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية -ومن بينها طالبان- على هذه الأنباء حتى الآن.