فتح 67 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس التجريبية والمتميزة بأسيوط

أعلن صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط افتتاح67 قاعة إضافية جديدة لمرحلة رياض الأطفال KG 1 بعدد من المدارس التجريبية والرسمية المتميزة.

جاء قرار مديرية التعليم تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بفتح قاعات إضافية، لاستيعاب ارتفاع أعداد الاطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس، وذلك بالتعاون مع مسئولي التعليم العام وهيئة الأبنية التعليمة.

وأكد وكيل تعليم أسيوط على أن فتح قاعات جديدة بالمدارس التجريبية، سيقضي على جميع مشكلات إلحاق الأطفال بالتعليم الرسمي المتميز للغات حتى سن 5 سنوات فأكثر، وحل مشكلة الكثافة كما أنه يتيح فرصة جديدة للأطفال في الالتحاق بهذه المدارس، نظرا لإقبال أولياء الأمور المتزايد على إلحاق أبنائهم بها.