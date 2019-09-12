"الري": سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيراد النهر وإدارة المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع عاجل للجنه تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان.

وأفادت أجهزة الوزارة أنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية حتى الآن تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان، وجارى المتابعة المستمرة للفيضان ومعدلات الأمطار في دول المنابع وأيضا متابعة الإيراد الواصل على مدار الساعة.

وأوضحت أجهزة الوزارة أنه بنهاية سبتمبر يمكن الحكم بشكل دقيق على حجم الفيضان إلا أننا نعد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيراد النهر وإدارة المياه. تجدر الإشارة إلى أن لجنة إيراد النهر والأجهزة التنفيذية بالوزارة تعمل على مراقبة مناسيب المياة وإدارة الفيضان بالشكل الذى يحقق أكبر استفادة من الموارد المائية المتاحة وتجنب أية مخاطر ناتجة عن زيادة أو نقصان الفيضان.

وفى نفس السياق، وجه عبد العاطي بعقد اجتماع للجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دورية متقاربة خلال الفترة القادمة. كما وجه بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وإدارة فترة أقل احتياجات من المياه مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع المساحة النهرية أثناء موسم أقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من الأعمال المطلوبة للممر الملاحي وتوجيه الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لأخذ الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل احتياجات وتطهير مأخذ المحطات مع إحاطه المعنيين بمناسبة النيل خلال الستة اشهر القادمة.