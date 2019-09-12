الأرصاد: فصل الخريف هو الأجمل في مصر.. وتحذير من الشبورة المائية

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ مصر تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية منذ أكثر من أسبوعين، يستمر اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأضاف عبدالعال خلال تصريحات لشاشة extra news: "هناك فرص لسقوط أمطار خريفية يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية، من خفيفة إلى متوسطة، إيذانًا بقرب بداية فصل الخريف"، محذرا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، كما ناشد سائقي المركبات توخي أقصى درجات الحذر في أثناء القيادة عند انخفاض الرؤية وتطبيق القواعد المرورية بكل دقة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ فصل الخريف هو الأجمل في مصر، ورغم ذلك يشهد بعض حالات عدم الاستقرار، تتمثل في أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على المناطق المحاطة بالجبال، لافتا إلى أنّ الطقس لطيف في السواحل الشمالية، والأجواء مناسبة لقضاء العطلة الأسبوعية.

في سياق متصل، قال عبدالعال إنّ درجات الحرارة الصغرى مرتفعة، ولا ينصح المصريين بارتداء "الجواكت" أو الملابس ثقيلة ليلًا أو صباحا.

وعما أثير بشأن الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال الشتاء المقبل، قال عبدالعال: "أكيد الكلام ده على السوشيال ميديا وأنا بنفيه، لأن اللي بيكتب الكلام ده بيكتبه عن اجتهاد مش علم، لأننا لسه مبدأناش الخريف، والتنبؤ بيكون على الخريف مش الشتاء".