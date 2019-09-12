اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أنّه لا مفر "على ما يبدو" من خوض حرب ضد قطاع غزة، وإسقاط حكم "حماس" هناك، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وفي حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست، انتقد نتنياهو وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة حماس، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة، ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات. لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحماس".

جاء هذا التصريح بعد يومين من تعرض مديني عسقلان وأسدود جنوب إسرائيل لقصف صاروخي من قطاع غزة، توعد نتنياهو حركة "حماس" برد قاس عليه.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، بسبب سياسته تجاه قطاع غزة، كما يواجه انتقادات دولية واسعة على خلفية إعلانه أول من أمس، أنه يعتزم ضم غور الأردن لإسرائيل.