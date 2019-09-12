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مشروعات الشباب.. قصص نجاح

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 محافظ قنا: تنفيذ 35% من مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

 محافظ قنا: تنفيذ 35% من مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

"أمن قنا" ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية

"أمن قنا" ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية

ينطلق اليوم.. عروض فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

ينطلق اليوم.. عروض فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

الاثنين.. وكالة الطاقة الذرية تناقش ميزانيتها السنوية

الاثنين.. وكالة الطاقة الذرية تناقش ميزانيتها السنوية

تحديد هوية المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالهرم

تحديد هوية المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالهرم

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طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

فيديو| بأغنية من "ريح المدام".. أكرم حسني يرقص مع أحمد فهمي بحفل زفافه

فيديو| بأغنية من "ريح المدام".. أكرم حسني يرقص مع أحمد فهمي بحفل زفافه

مقهى انتظار المشيعين أمام مسجد السيدة نفيسة: وحدوووه

مقهى انتظار المشيعين أمام مسجد السيدة نفيسة: وحدوووه

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"دعم غريب وهجوم متعب".. رمضان صبحي يشعل الجدل بـ"تليفون على الدكة"

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