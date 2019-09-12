سنوات اغتراب طويلة عاشها جمال طه كموظف في السعودية بعيدًا عن منزله بالإسكندرية، دفعته للعودة لوطنه والبدء في بناء حلم حياته، ليضع صاحب مشروع مصنع المفروشات، حجر أساس مشروعه بقرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن فكرة لجوءه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال "طه"، إنَّ أحد أصدقائه "فاتحه في الأمر"، مشيرًا إلى أنَّه توجه إلى جهاز المشروعات الصغيرة والتقى الموظف المختص بهذا الشأن، ليتخذ الأخير -بدوره- الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع.

الجهاز ذلل الكثير من العقبات أمام "طه" وساعده على إنجاز الإجراءات الخاصة بمشروعه، كما قدم الدعم الفني له، موضحا "القرض دعم شغلي، واشتريت عربيات عشان أوفر النقل، واشتريت خامات عشان إنتاج".

وتفقد الرئيس السيسي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الإثنين الماضي حسبما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ضخ قروضا بقيمة 2.8 مليار جنيه لإقامة 111 ألف مشروع بإجمالي 175 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز.