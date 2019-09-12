أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور (الأول– الثاني)، والذي بدأ من يوم السبت الموافق 17 أغسطس حتى السبت الموافق 31 أغسطس.

وذكرت الوزارة في بيانها أنّه سيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتقليل الاغتراب (التحويلات) لمدة 3 أيام، اعتبارًا من السبت الموافق 14 سبتمبر الحالي، حتى الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

وتستعرض "الوطن" شروط وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية عن طريق موقع مكتب التنسيق على النحو التالي:

التحويل بين الكليات الجامعية

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد، المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة، فقط يجري باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

كما أوضحت الوزارة أنّ 5987 طالبا وطالبة، ضمنوا رغبات لا تتناسب ومجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب المتخلفين والمستنفدين لتسجيل رغباتهم يوم غدًا، الجمعة الموافق 13 ديسمبر.

ويمكن التسجيل لتقليل الاغتراب، وتسجيل رغبات المستنفدين والمتخلفين من هنـــــــــا في المواعيد المقررة.