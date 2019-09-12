تنظر محكمة النقض في تونس، غدا الجمعة في طلب ضد توقيف رجل الإعلام والدعاية المثير للجدل نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسية والموقوف منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال، حسبما ذكر محاميه كمال المسعودي.

ويواجه القروي، ملاحقات قضائيا منذ 2017 بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وتم توقيفه قبل انطلاق الحملات الانتخابية للرئاسية بـ10 أيّام ما أثار عديد الانتقادات والتساؤلات حول تسييس القضاء.

وكسب القروي، شعبية لدى الطبقات الفقيرة وسكان المناطق الداخلية في البلاد عبر شروعه منذ سنوات في تنظيم وتوزيع اعانات اجتماعية وخيرية تبث عبر برنامج تلفزيوني على القناة التلفزيونية التي أسسها "نسمة"، ورغم أنه لا يزال موقوفا فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت بأنه مرشح للانتخابات وتواصل زوجته سلوى السماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" تنظيم حملاته الدعائية.

وتقدم محامو القروي بطلب لمحكمة النقض مفاده ان القضاة الذين اصدروا مذكرة توقيفه ليسوا متخصصين في المسائل المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال ولا ينتمون للقطب القضائي والمالي، وتم رفض كل الطلبات التي تقدم بها المحامون من أجل غطلاق سراح القروي في السابق.

وتقدمت منظمة "أنا يقظ" بشكوى قضائية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي في 2017 بتهم تهرب ضريبي، وقرر القاضي المكلف بالملف تجميد أصول الأخوين ومنعهما من السفر.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب، الأحد المقبل لاختيار رئيس من بين 26 مرشحا في ثاني انتخابات ديموقراطية في تاريخ البلاد.