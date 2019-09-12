واصل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعه، اليوم الخميس، 3 قروش خلال يوم واحد ليباع في بنوك "الأهلي المصري، hsbc، مصر، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، المصري الخليجي، قناة السويس، الأهلي اليوناني، عودة، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، ليباع بـ16.47 جنيه مقابل 16.37 جنيه للشراء

وحافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي، على تصدره قائمة الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ16.52 جنيه مقابل 16.42 جنيه للشراء.

فيما جاء بنك المصرف المتحد في قائمة البنوك الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع الدولار بـ16.44 جنيه مقابل 16.34 جنيه للشراء.