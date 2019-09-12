بيّنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الحكم الشرعي في تقديم الطعام للمعزين.

وجاء فتوى دار الافتاء في معرض الرد على سؤال نصه: "حكم تقديم الطعام للمعزين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن".

وأكدت دار الإفتاء في منشورها أنّ صنع الطعام وتقديمه للمُعزين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا، وذلك لحاجة هؤلاء المُعزين إلى الضيافة، ويسن أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يكفوا أهل الميت مؤنة ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنّه قد أتاهم أمر شغلهم".