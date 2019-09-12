وقع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة طوكيو.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها هي الأولى للنيابة العامة اليابانية، والتي استغرق العمل على إعدادها و الاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها.

ويمثل إبرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديراً منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة، بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

ويأتي ذلك التعاون انطلاقاً من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، واستكمالاً لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف علي آليات التحقيق، ما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلي بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و تجدر الإشارة إلى استضافة دولة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (مؤتمر كيوتو)، وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية.

وسيتناول المؤتمر موضوع "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192.

وشاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية، التي جرى عقدها للتحضير للمؤتمر وساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

يُذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر عام 2015، قد وقع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية والعديد من النيابات في الدول الأوروبية والأفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية، فضلاً عن انتخابه بالإجماع في نوفمبر الماضي لعام 2018 رئيساً لجمعية النواب العموم الأفارقة، كما انتخب في أبريل الماضي لعام 2019 رئيساُ لجمعية النواب العموم العرب.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق تنتهي ولايته يوم 18 سبتمبر الجاري، ويتولى خلفه المستشار حمادة الصاوي منصب النائب العام بدءا من يوم 19 سبتمبر لمدة 4 سنوات.