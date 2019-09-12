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دبي تطلق من القاهرة مسابقة "تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة"

دبي تطلق من القاهرة مسابقة "تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة"

"الصحة" تستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي

"الصحة" تستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي

إزالة 102 حالة تعد على الأراضي الزراعية والري والصرف ببني سويف

إزالة 102 حالة تعد على الأراضي الزراعية والري والصرف ببني سويف

"الصحة" تستعد لإطلاق "التأمين الشامل" في 5 محافظات

"الصحة" تستعد لإطلاق "التأمين الشامل" في 5 محافظات

زعيما السودان وجنوبها يتعهدان السعي إلى السلام في بلديهما المضطربين

زعيما السودان وجنوبها يتعهدان السعي إلى السلام في بلديهما المضطربين

الأحد.. الثقافة تنظم ندوة "أدب الطفل بين التراث والتكنولوجيا" بالمنيل

الأحد.. الثقافة تنظم ندوة "أدب الطفل بين التراث والتكنولوجيا" بالمنيل

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