شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، اجتماعا ضم إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة التربية الخاصة وممثلي مؤسسة مصر الخير، للتنسيق بين المديرية وإلادارة التعليمية وإدارة المشاركة المجتمعية ومؤسسة مصر الخير لتدريب معلمي وطلاب مدرستي المنايف الغربية والإمام مالك تعليم أساسي.

وناقش الاجتماع التدخل المبكر وبناء القدرات وتنفيذ مشروع الدمج التعليمي بالمدارس التي تم تطويرها، حيث يتم تجهيز غرفة مصادر لتدريب الأخصائيين والأطفال ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعلم وأولياء أمورهم.

كما عقد قبيصي اجتماعا مع وإدارة المتابعة، ناقش خلاله خطة العمل قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وشدد مدير المديرية على انضباط العملية التعليمية وخاصة الحضور والانصراف والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، كما نبه على ضرورة مراجعة معدلات العجز والزيادة واحتياجات المدارس، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات لإزالتها.

وأشار إلي أهمية دور المتابع داخل المدرسة كونه أحد وسائل حل المشكلة وليس المراقبة فقط، مؤكدا أنه يسعى لمراعاة مصلحة الطالب في العملية التعليمية.