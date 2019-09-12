أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير حول سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت الخميس، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم السلام ثاني، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في منطقة النهضة، حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.