استقبل شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة، اليوم، راشد عبدالرحمن خليفة سفير مملكة البحرين.

وأعرب سيف الدين عن امتنانه لهذه الزيارة، التي تعد الأولى لسفير مملكة البحرين لهيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى حرصه الدائم على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والمملكة، عبر دعم الهيئة لمسيرة مكافحة الفساد على المستوى العربي التي لا يمكن أن تتم إلا ببناء علاقات متطورة ومساندة للاهتمامات المشتركة بين جميع الدول العربية في هذا المجال.

تناول اللقاء جهود وإسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال تدريب الكوادر وأعمال الرقابة الوقائية، وغيرها من مجالات التدريب الأخرى، كما جرى مناقشة سُبل التعاون المستقبلي بين الهيئة وإدارة مكافحة الفساد واللأمن الاقتصادي والإلكتروني بمملكة البحرين، والتنسيق بشأن دراسة توقيع مذكرة للتفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل خبرات الهيئة في مجالات التحريات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بكوادر وطنية.

وأكد سفير مملكة البحرين سعادته بالزيارة التي أجراها لمقر الهيئة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، مشيرا إلى أن البحرين تتابع إعلاميا النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر وتقدير القيادة السياسية في مصر لها، كما يتطلع لإجراء مزيد من التشاور والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والسعي نحو نقل التجربة المصرية فى هذا المجال لبلاده وتبادل الزيارات للتعرف على افضل الممارسات الناجحة التى حققتها مصر فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.