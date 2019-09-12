داهمت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم، منازل الأهالي بالرقة، مستمرة في عمليات القتل والمداهمات والاختطاف من قبل عناصرها بحق الأهالي، في إطار محاولاتها لفرض سطوتها على السكان لتمرير مخططاتها الانفصالية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قسد" زادت من الممارسات القمعية والتعسفية في المناطق والمدن التي تنتشر فيها خلال الأيام الأخيرة، حيث اختطفت أحد المدنيين بعد مداهمتها منزله في قرية المشيرفة بريف الرقة الشمالي، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما اختطفت 6 شبان من حي الحزاونة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، بقصد تجنيدهم بشكل قسري في صفوفها.

وأشارت "سانا" إلى العثور على جثة شاب قتله مسلحون مجهولون في شارع الوسط بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، جراء حالة الفوضى وانتشار الجريمة وترويج وتعاطي المخدرات في المناطق التي تنتشر فيها "ميليشيا قسد".