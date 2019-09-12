محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات مبادرة دعم صحة المرأة

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، استعدادات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة أكتوبر المقبل، وتستهدف المبادرة السيدات من عمر 18 عاما فأكثر، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بالمجان.

وأضاف المحافظ أن عدد الفرق الطبية التي جرى تدريبها 200 فريق طبي موزعين داخل جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، كما جرى تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات، واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، والتأكيد على أهمية التسجيل الإلكتروني للبيانات بدقة شديدة.

وأوضح "طه" أن المستهدف بالفحص الطبي بالمبادرة الرئاسية يبلغ 150 ألف شابة وسيدة، على مستوى المحافظة، وأن هناك شبكة معلومات كاملة لربط البيانات المتعلقة بالفحوصات والإعداد المتقدم لعمل الفحص الطبي، مشيرا إلى أن الحملة ستجري فحصا إكلينيكيا للكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وحساب مؤشر كتلة الجسم، والتوعية الصحية اللازمة لجميع السيدات من سن 18 عاما.

وأكد أنه سيجرى تحويل الحالات المصابة للعلاج بالمجان، ويتم الفحص من قبل فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية والمستفيات التابعة لوزارة الصحة.