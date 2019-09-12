أجاب الدكتور محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة، عن حكم الشك في انتقاض الوضوء بسبب نزول إفرازات بيضاء أو الشك في خروج الريح، وذلك خلال البث المباشر الذي عُرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك".

وقال "وسام" إن اليقين لا يزول بالشك، فمن توضأ وشك في الوضوء فالأصل أني متوضأ، بينما الشك يزول باليقين.

وتابع: "ينبغي أن ندرك أننا في الصلاة نقف بين يدي الملك، نتحدث معه ويرد عليه المولى بقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل".