تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حملة "قرية نظيفة" بقرية "شباس الملح" بدسوق، تحت إشراف اللواء خالد حسن مرسي، رئيس المركز، وبمشاركة عدد من شباب وأهالي القرية.

وقال المحافظ إن الحملات تجرى تحت إشراف المهندس هشام فتحي، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وضمت 10 سيارات و3 لوادر وجرارين، فضلا عن معدات وحدة التدخل السريع بالمحافظة، مستهدفة إزالة مخلفات عزبة علام، وعزبة القصاص، وعزبة البدالة، وطريق محلة مالك بفوه، ومدخل قرية "شباس الملح"، والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية.

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع ما يعادل 150 طن قمامة، فضلاً عن تهذيب وتقليم الأشجار بمدخل قرية شباب الملح، كما رفعت كفاءة الإنارة العامة بطريق "فوة - دسوق"، وطريق محلة مالك، طريق "شباس الملح - سد خميس"، ومدخل القرية.

شارك في الحملة محمد بسيوني جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، بحضور الدكتور مصطفى التهامي، رئيس قرية شباس الملح، وسكرتير الوحدة، وقسم النظافة، وعدد من موظفي الوحدة من الأقسام البيئة والإشغالات والقسم الهندسي، وعدد كبير من أهالي القرية، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

وكان محافظ كفر الشيخ، أطلق حملة "قريتي نظيفة " بقرى المحافظة، بالمشاركة المجتمعية لرفع كفاءة منظومة النظافة والتشجيع على إنشاء شركات صغيرة للشباب للجمع السكني للقمامة والفرز من المنبع، لتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية بالمحافظة بتقديم خدمات متكاملة أهمها الرصف والنظافة وحماية وتحسين البيئة والإنارة لتمتد إلى مختلف قطاعات الدولة من مرافق وخدمات بالمحافظة من أجل المواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.