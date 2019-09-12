صور.. حملة مكبرة لإزالة المخالفات برأس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات الشرطة، لتنفيذ قرارات إخلاء إداري من السكان والمنقولات، تمهيدًا لتنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بالإزالة حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد من القطع الآيلة للسقوط طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

كما نفذت الحملة قرارات إغلاق وتشميع عدد من الجراجات المخالفة، والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، كما تم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لتعديات على أملاك الدولة والطريق العام لكافيترياتين بمنطقة 51، وإعادة فتح الطريق للمارة، وذلك في إطار حملات الوحدة المستمرة للقضاء على جميع المخالفات بالمدينة.