نفذت إدارة تموين مركز دمنهور في البحيرة، تحت إشراف المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين، وبرئاسة المحاسب محمد عابدين، مدير الإدارة، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع المخالفة، لضبط السلع الغذائية الفاسدة.

أسفرت الحملة عن ضبط 373 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية، بكل منها 24 كيسا بإجمالي 8592 كيسا بمركز توزيع غير مرخص، كما جرى ضبط 64 كرتونة بسكويت، بكل منها 24 باكو بإجمالي 1536 باكو منتهي الصلاحية بمركز توزيع غير مرخص، و10.5 كيلوجرام جبن رومي و4.5 كيلوجرام سجق منتهي الصلاحية ومعروضة للبيع داخل محل.

كما جرى ضبط تاجر تمويني استولى على سلع تموينية مدعمة بقيمة 55500 جنيه عبارة عن 6 أطنان سكر تمويني قام بالتصرف فيها بعد جرد السلع الموجودة بالمحل وعمل تسوية لماكينة الصرف ومقارنة المبيعات بالمنصرف من شركة الجملة.