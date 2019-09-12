عقد المجلس التنفيذي لمركز الزرقا برئاسة العقيد فادي يوسف لوقا، رئيس المركز، اجتماعا لبحث آخر استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد وصيانة المدارس.

وشدد "لوقا" الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية والنظافة خارج وداخل المدارس، وحث التلاميذ على روح الانتماء للوطن كما تحدث عن قرار القيادة السياسية بدهان العقارات باللون البيج بالمدينة، وإنذار المخالف وقطع المرافق إذا لم يجرى تنفيذ القرار على المخالف، وكذلك مشكلة التكاتك الغير مرخصة حيث جرى تحديد موعد 30 سبتمبر الجارِ، آخر ميعاد لتراخيص التوكتوك وإلا سوف يجرى مصادرة التوكتوك دون رجعه.

وطلب من رؤساء القرى زيادة نسبة تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات، والتشديد على المحصلين لزيادة النسبة المطلوبة، موجها بالتنسيق بين إدارة التموين ومركز شرطة الزرقا والوحدة المحلية بحل فوضى الباعة الجائلين بسوق الاثنين وإعادة تنظيمه بدءا من الأحد المقبل.

وأصدر "لوقا" تعليمات مشددة لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتليفونات، للانتهاء من تحصيل مبالغ رد الشيء لأصله حتى يجرى إعادة رصف الطرق مرة أخرى، مع التنبيه المشدد على رؤساء الوحدات المحلية القروية والإدارة الزراعية بالزرقا بالإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ بالبناء في المهد مع التنسيق مع مركز الشرطة.

عقد الاجتماعات بالوحده المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بحضور الرائد طارق العزب، نائب مأمور مركز الشرطة.