سياسي ليبي: "بريطانيا تحاول إشراك الإخوان من جديد في مستقبل بلدنا"

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة "العمل الوطني الليبي"، إن الأمم المتحدة لم تُثبت المشاركة فعليا في حل أي إشكال وقع داخل أي دولة أو بين دولة ودولة أخرى، كما أن كل مبعوثي الأمم المتحدة لم يقدموا أي شيء في المشهد الليبي لحل الأزمة الليبية، بل كانوا ذريعة من أجل تنفيذ أجندات خاصة ببعض الدول.

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض عبر فضائية "TeN": "أن الأمم المتحدة تنحاز للموقف الإخواني في ليبيا والجماعات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا، كما أن غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا يحاول قدر المستطاع إمساك العصاة من المنتصف، ويؤيد المشروع البريطاني في ليبيا".

وأشار إلى أن المشروع الإنجليزي، التي ما زالت بريطانيا مصرة عليه، هو ضرورة إشراك الإخوان واعتبارهم جزءً لا يتجزأ من المشهد السياسي المقبل في ليبيا، كما قامت بريطانيا بالضغط على بعض الدول خاصة ألمانيا التي قدمت معها في السابق مشروعا لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وبين بعض العصابات والميليشيات التكفيرية المسلحة.

وتابع: "بريطانيا تسعى لعقد مؤتمر في ألمانيا من أجل التصويت على فكرة أن الصراع في ليبيا سياسي وليس عسكري أمني، رغم أن الجيش الوطني يواجه ميليشيات مسلحة وعصابات إرهابية مدعومة من الخارج".