فصول جديدة لخفض الكثافة الطلابية بمدارس الدقي

ناقش اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، مع هيئة الأبنية التعليمية إنشاء فصول جديدة بالمدارس لاستيعاب الطلاب، والقضاء على الكثافة العالية للطلاب في الفصول.

جاء ذلك، خلال تفقده عددا من المدراس بنطاق الحي، بينها: مدرسة هدى شعراوي، مدرسة الأوقاف، مدرسة المدينة الجامعية، ومدرسة الأورمان الثانوية العسكرية، للاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس الحي، خلال الجولة، التي أجراها برفقة أحمد عبدالهادي وأشرف حسن وسمير عويضة نواب رئيس الحي، أن أجهزة الحي رفعت جميع الإشغالات، وأجرت أعمال النظافة والتجميل بنطاق محيط المدارس بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لافتا إلى استمرار الحملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بشوارع وميادين الحي.