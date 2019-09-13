هجوم انتحاري يودى بحياة 4 جنود أفغان.. و"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن الحادث

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن انتحاريا استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في كابل، أمس، حيث فجر حافلة صغيرة ملغومة عند مدخل المعسكر، في منطقة تشاهار أسياب، فقتل ما لا يقل عن أربعة جنود وأصاب 3 آخرين، من القوات الخاصة.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان"، مسؤولية الحركة عن الهجوم، ونجاح الانتحاري في التسلل إلى القاعدة، وقتل أكثر من 200 جندي، وذلك من خلال بيان ذكر فيه تفاصيل الواقعة، مع مبالغته في أرقام الوفيات، بحسب "سكاي نيوز".

ومن المتوقع تصاعد العنف بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات مع طالبان فجأة، والتي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وإنهاء الحرب في أفغانستان.