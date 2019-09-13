تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش بدون ترخيص وآخرين هاربين من أحكام وذلك من خلال الحملة الأمنية التي شنتها القوات بالتنسيق والأمن العام تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير ومدير أمن أسيوط وبرئاسة اللواء منتصر عويضة وبمشاركة ضباط مباحث المركز.

ألقت الحملة القبض على كل من "و. س م" 33 سنة، مبيض محارة ومقيم جزيرة الساحل، دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع, و"أ.ح.ا" 40 سنة حاصل على دبلوم ومقيم العونة دائرة المركز وبحوزته بندقيتين خرطوش محلية الصنع, و"م.ع.ع" 34 سنة، عاطل ومقيم الغريب ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام.

كما تم ضبط كل من"ف.س.ح" 64 سنة مزارع, و"ع.ف.ع" 60 سنة مزارع مقيمان قرية بويط ـ دائرة المركز، محكوم عليهما في قضية جنايات مركز ساحل سليم لسنة 2014م والمقيدة كلي جنوب أسيوط حضوري بـ3 سنوات شروع في قتل.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.