أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي، نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام.

ويحل مؤقتا محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حال غيابه أو خلو منصبه.