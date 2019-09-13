تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، مدينة قنا الجديدة لمتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها بعدد من المشروعات الخدمية، رافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وزار المحافظ مجمع الخدمات بالمدينة والذي يشمل مول تجاري ومسجد وصالة وصول ومبنى إداري ومبنى خدمات و3 كافيتريا و7 غرف أمن ومظلات للسيارات والركاب، وأضاف أن المجمع مقام على مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية نحو 44 مليون جنيه.

كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة حوالى 15 فدان، ويشمل مبنى إداري، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي وآخر ثلاثي، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.

وتابع الهجان الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه .

وتفقد المحافظ مركز الشرطة والحماية المدنية ومكتب البريد والسوق التجاري والأعمال الانشائية بالكنيسة والتقي بعدد من المواطنين من ساكني المدينة، مؤكدا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة بالمدينة.