أعلن الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال "سعودي" إن آخر الإصدارات لخرائط التوزيعات الضغطية خاصة فى طبقات الجو العليا تشير إلى احتمال كبير لسقوط الأمطار مساء غدٍ وبعد غدٍ، السبت والأحد، بكميات ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط.

وأشار "سعودي" إلى أن سقوط الأمطار سيصاحبه نشاط بسيط للرياح، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وطقس غائم على شمال البلاد.

وسبق أن أوضح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط هذه الأمطار، إيذانًا بقرب بداية فصل الخريف.

وحذر "عبد العال" من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، مناشدًا سائقي المركبات توخي الحذر في القيادة عند انخفاض الرؤية وتطبيق قواعد المرور بصرامة.